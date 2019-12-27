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CNN: на авиастроительном заводе Beechcraft в Канзасе произошел взрыв

В результате инцидента ранения получили около 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел на авиастроительном заводе в городе Уичито (штат Канзас). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел на заводе авиаконцерна Beechcraft, занимающегося созданием как гражданских, так и военных самолетов. По информации CNN, работы на нем были приостановлены на время праздников, поэтому вероятность того, что в результате взрыва могли быть пострадавшие, невелика.

Телекомпания подчеркивает, что на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции.

Однако, как передает агентство Associated Press со ссылкой на начальника пожарного управления города Уичито Джеймса Фромма, в результате взрыва ранения получили около 10 человек.

По его словам, на территории завода около 08:00 по местному времени (17:00 мск) взорвался баллон со сжиженным азотом. Жертв нет. Пострадавшие доставлены в больницы, их состояние не уточняется. В результате происшествия обрушились некоторые фрагменты здания.

В новость были внесены изменения (20:41 мск) - добавлена информация по тексту.

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