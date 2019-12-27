Обвиняемых по делу о хищениях при строительстве метро в Петербурге осудили условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о злоупотреблениях полномочиями и хищениях при строительстве метро в отношении бывшего генерального директора компании "Петрострой" Дмитрия Ильченко, экс-заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Александра Комиссарова и бывшего замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрия Митянина, а также экс-заместителя первого замдиректора ОАО "Метрострой" Николая Казнина. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигурантов приговорили к условным срокам.

Злоупотребления и хищение, как ранее сообщало следствие, были совершены во время производства работ по инженерной подготовке территорий для строительства станций участка Невско-Василеостровской линии в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Суд назначил наказание Ильченко в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно, Казнину - на 2,5 года условно, освобожден по амнистии. Комиссарову - в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, освобожден по амнистии, Митянину - в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.