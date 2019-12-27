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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

Авария произошла на трассе Тамбов - Саратов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в пятницу на трассе в Саратовской области. Погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Nexia, женщина, а также несовершеннолетний пассажир, мальчик 2014 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель [грузовой] "Газели" госпитализирован в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов. Водитель автомобиля "Деу Нексия" столкнулся с грузовиком ГАЗ-3302. В результате ДТП произошло возгорание двух автомобилей, обе машины сгорели. На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Теги
РоссияСаратовская область
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