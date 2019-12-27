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В Москве для розыска участника ДТП с пострадавшим ребенком объявили план "Перехват"

Авария произошла на проспекте Маршала Жукова

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Водитель иномарки скрылся с места аварии на северо-западе Москвы, в результате которой пострадал ребенок. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, для его розыска введен план "Перехват".

"На проспекте Маршала Жукова произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал 5-летний ребенок. Водитель второй машины скрылся с места ДТП", - сказал собеседник агентства.

Сейчас ведется розыск водителя. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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