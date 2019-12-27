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СМИ: в Торонто неизвестный выстрелил в полицейского

Инцидент произошел, когда патрульный остановил автомобиль для проверки

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу по полицейскому в Торонто при попытке стража порядка проверить у него документы. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в северной части города, когда патрульный остановил автомобиль для проверки. Как отмечает телеканал, водитель машины открыл по полицейскому огонь. Патрульный в ответ применил табельное оружие, однако водитель успел уехать с места происшествия. Полицейский не пострадал.

В настоящее время полиция обнаружила местонахождение подозреваемого, который скрывается в одном из жилых домов. Идет операция по его задержанию. Полицейские эвакуировали жителей соседних домов и перекрыли движение автотранспорта в районе операции.

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Канада
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