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NBC: на Гавайях после крушения вертолета найдены тела шести погибших

Судьба еще одного человека пока неизвестна
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© Senior Chief Justin Shackleford/U.S. Coast Guard via AP

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Тела шести человек обнаружены в пятницу на острове Кауаи (штат Гавайи), где сутки назад пропал с экранов радаров прогулочный вертолет. Об этом сообщила телекомпания NBC.

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Связь с вертолетом была потеряна в четверг. На борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых, предположительно, были несовершеннолетними, уточнила Береговая охрана США. Судьба седьмого человека пока неизвестна.

Береговая охрана проводила поисково-спасательную операцию силами экипажей самолета HC-130 Hercules, вертолета MH-65 Dolphin, быстроходного катера William Hart. ВМС США предоставили многоцелевой вертолет для выполнения задач на море MH-60R Seahawk.

Полиция округа Кауаи ранее на своей странице в Facebook подтвердила обнаружение обломков гражданского вертолета. Он, предположительно, врезался в одну из гор.

Теги
США
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На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета
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