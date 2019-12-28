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В Омске пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком

В результате ДТП пострадали семь человек

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус столкнулись в Омске. В результате аварии пострадали семь человек, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 07:40 (04:40 по мск) произошло ДТП на ул. Ленинградская площадь в Омске. Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". За медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают экстренные службы.

Теги
РоссияОмская область
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