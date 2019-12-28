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В центре Петербурга Mercedes врезался в остановку

Два человека пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобиль врезался в остановку на Миллионной улице в центре Петербурга. Как сообщили в субботу журналистам в региональном УГИБДД, пострадали два человека.

"По предварительной информации, Центральный район, улица Миллионная, 1, водитель (мужчина,1986 года рождения), управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением транспортного средства на левом закруглении дороги и совершил наезд на препятствие (бордюрный камень) с последующим выездом на остановку общественного транспорта, где находились двое пешеходов - женщины. Обе пострадали", - говорится в распространенном сообщении.

В результате ДТП одна женщина получила тяжелые травмы, вторая - средней тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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