СК возбудил уголовное дело о гибели на пожаре в Пермском крае матери с тремя детьми

ТАСС, 28 декабря. Уголовное дело возбуждено в Пермском крае после гибели на пожаре матери с тремя детьми, старшему из которых было четыре года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте СК РФ по Пермскому краю.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

Пожар произошел утром в субботу в жилом доме в деревне Сидорята, площадь возгорания составила 72 кв. м. По данным СК РФ, погибли дети 2015, 2017 и 2019 годов рождения. Видимых следов того, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, эксперты не обнаружили.