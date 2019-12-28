В Самаре загорелся трамвай с пассажирами

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Трамвай с пассажирами, следующий по маршруту № 16, загорелся в Самаре, люди самостоятельно покинули салон. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу региональным управлением МЧС.

"Поступило сообщение о горении трамвая (маршрут № 16)", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в трамвае поступила в МЧС в 14:47 мск. Трамвай загорелся на Красноармейской улице, в тот момент в нем находилось 10 человек, они покинули салон самостоятельно. Огонь был потушен до приезда пожарных подручными средствами.

Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание.