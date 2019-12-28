В Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области, в результате ДТП погиб водитель автобуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня днем на 536-м километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение грузового автомобиля ГАЗ и экскурсионного автобуса. В результате столкновения водитель автобуса погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находилось 32 человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают его причины.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург - Молдавия, пострадавших среди пассажиров нет.