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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Красноярском крае

Площадь возгорания составила 48 кв. м

ТАСС, 28 декабря. Пожар произошел в частном жилом доме в Красноярском крае. Как сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

"В населенном пункте Шунеры на улице Ленина, 65, в 13:40 мск произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме, в результате которого погибла семья из четырех человек, из них два ребенка", - сказали в МЧС.

К моменту прибытия пожарных обрушилась кровля дома. Пожар локализовали в 16:46 мск, его на площадь составила 48 кв. м. В результате пожара дом сгорел по всей площади. К тушению пожара привлекались 17 человек и пять единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
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