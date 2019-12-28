Правоохранители задержали лиц, причастных к незаконному обороту оружия в Ингушетии и КБР

ТАСС, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, причастных к незаконному обороту оружия в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, они арестованы. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из органов безопасности и при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение криминальной деятельности группы лиц, занимающихся переделкой гражданского оружия в боевое, а также его дальнейшей реализацией на территории Северо-Кавказского федерального округа. Правоохранителями одновременно в Ингушетии и Кабардино-Балкарии проведены обыски в местах проживания фигурантов и их родственников, а также по месту работы", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что в ноябре текущего года злоумышленники изготовили и сбыли условному покупателю за 45 тыс. рублей охолощенный пистолет "Кедр", переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм. В декабре оперативниками задокументирован факт сбыта переделанного под стрельбу боевыми патронами калибра 7,62 мм охолощенного автомата Калашникова за 90 тыс. рублей.

По оперативным материалам возбуждены уголовные дела о незаконных изготовлении и обороте оружия (ч. 2 ст. 223 и ч. 2 ст. 222 УК РФ). Задержанных заключили под стражу. Участники группы дают признательные показания.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности и всех причастных к ней лиц.