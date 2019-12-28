СМИ: в результате столкновения двух автобусов с грузовиком в Египте погибли шесть человек

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 24 пострадали в субботу в результате столкновения двух автобусов с грузовиком в Египте. Об этом сообщил информационный портал Al-Masry Al-Youm.

По данным издания, ДТП произошло на соединяющей Каир и Хургаду междугородной автотрассе в районе населенного пункта Заафарана в 200 км к югу от египетской столицы. Автобусы, в которых, помимо египтян, находились туристы из Индии и Малайзии, направлялись в красноморский курортный город. Как сообщается, среди погибших - египетский гид. Никто из иностранных граждан не погиб, но есть пострадавшие, несколько человек получили серьезные травмы. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение скоростного режима, когда водитель одного из транспортных средств не справился с управлением.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Египте на каждые 100 тыс. смертей 42 человека гибнут в дорожно-транспортных происшествиях. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике Египта (CAPMAS), количество ДТП в последний период снизилось на 24%. Так, в 2018 году было зафиксировано 8480 аварий, в то время как годом ранее их количество составило 11089. Жертвами автоаварий в 2018 году стали 3087 человек. В подавляющем большинстве случаев причиной ДТП является человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения.