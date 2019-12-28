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Три человека погибли при столкновении грузовика и легковой машины в Дагестане

Одного пострадавшего поместили в больницу Южно-Сухокумска

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один получил травмы в ДТП с участием двух автомобилей в Дагестане, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе республиканского МВД.

"Авария произошла на 89-м километре автодороги Кочубей - Минеральные Воды. Столкнулись КРАЗ и ВАЗ четырнадцатой модели. В результате на месте ДТП погибли три человека", - сообщил представитель министерства.

По его словам, еще одного пострадавшего отправили в больницу Южно-Сухокумска. Обстоятельства аварии уточняются.

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