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Fox: в США потерпел крушение легкомоторный самолет

На борту воздушного судна находились до шести человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи города Лафайетт (штат Луизиана). Как сообщил в субботу телеканал Fox News, на его борту находились предположительно шесть человек.

По данным телеканала, инцидент произошел в 09:22 по местному времени (18:22 мск). Самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, удалившись от аэропорта не более чем на 1,5 км.

Fox News указывает, что в данный момент информации о жертвах не поступало, однако местная радиостанция KPEL утверждает, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере пять человек. На месте крушения работают спасатели и полицейские.

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США
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