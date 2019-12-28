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Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой

Всех пострадавших доставили в больницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе водитель автобуса пострадали в результате ДТП под Алуштой. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым.

"Водитель автобуса Volkswagen XL со стороны города Симферополя в направлении Алушты. Выбрал небезопасную скорость, а также небезопасную дистанцию. Совершил наезд на впереди движущееся транспортное средство МАН. В результате ДТП травмировано восемь человек, из них один водитель. Все были доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе.

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РоссияКрым
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