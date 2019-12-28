СМИ: шесть человек погибли при нападении неизвестных преступников на АЗС в Мексике

МЕХИКО, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные неизвестные в субботу открыли огонь по людям, находившимся на АЗС в районе Уриангато в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами нападения стали шесть человек, еще пятеро пострадали, сообщила газета Milenio.

Участники атаки скрылись с места преступления, их поиск по горячим следам не принес результатов. Пострадавшие были доставлены в больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было. Пока не известно, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может быть причастно к этому нападению.

С января по начало декабря жертвами насилия в Мексике стали не менее 32,6 тыс. человек. Подавляющее большинство убийств было совершено с применением огнестрельного оружия. По сравнению с 2018 годом, рекордным по уровню насилия, в текущем году число жертв возросло почти на 3%. Самым опасным регионом стал Гуанахуато, где от рук бандитов погибли 3,2 тыс. человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 декабря вновь назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством. Несмотря на это заявление, министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря признал, что власти не смогли добиться поставленных целей в сфере борьбы с криминалом. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.