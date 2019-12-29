Гражданин Южной Африки задержан за попытку проникнуть на базу США в Японии

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Американская военная полиция задержала гражданина Южной Африки за попытку нелегально проникнуть со стороны моря на базу морской пехоты США Кэмп-Шваб на северо-востоке японского острова Окинава. О задержании 24-летнего Джонатана Эдвардса сообщает в воскресенье информационное агентство Кyodo.

Затем его передали японским властям, которые выясняют мотивы нарушителя. На допросе Эдвардс сообщил, что преподает английский язык в одном из городов главного японского острова Хонсю. О причинах его попытки тайного проникновения на военный объект полиция пока сведений не привела.

База Кэмп-Шваб находится в районе Хэноко, куда Вашингтон и Токио намереваются перенести с юга Окинавы военный аэродром морской пехоты Футэмма. Этот план вызывает острые протесты части местного населения, а также администрации острова. Она требует вывести аэродром за его пределы.

На Окинаве сосредоточено более 70% площади американских военных объектов в Японии, а также дивизия морской пехоты США из состава сил быстрого развертывания.