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Сотрудники полиции и ФСБ изъяли 30 кг наркотиков у жителя Брянска

Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы

ТАСС, 29 декабря. Жителя Брянска задержали с поличным при попытке сбыта наркотиков, при обыске в его квартире изъяли более 30 кг нескольких видов наркотиков, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Задержан подозреваемый в незаконной реализации наркотических средств. В ходе обыска, проведенного совместно с сотрудниками полиции, в квартире задержанного изъято более 30 кг синтетических наркотиков. Мужчина заключен под стражу, в отношении него следственным отделом регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере")", - говорится в релизе пресс-службы.

Операция по задержанию проводилась совместно сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. По данным пресс-службы УФСБ, при обыске изъято несколько видов наркотических средств, в том числе мефедрон, амфетамин, кокаин, гашиш.

Предположительно, задержанный является участником преступной группы, причастной к организации канала поставок в Брянскую область. В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияБрянская область
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