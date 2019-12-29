В Приморье из-за халатности медиков подросток лишился ноги

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Во Владивостоке возбудили дело о халатности должностных лиц "Территориального центра медицины катастроф"после того, как 15-летний подросток из-за вовремя не оказанной медицинской помощи лишился ноги. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В начале июля 2019 года должностные лица из числа сотрудников "Территориального центра медицины катастроф" своевременно не транспортировали 15-летнего пациента из больницы Ханкайкого района, что повлекло несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и ампутацию нижней конечности. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, чьи действия (бездействие) повлекли тяжкие последствия, добавили в ведомстве.