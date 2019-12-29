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В Вологодской области четыре человека погибли в результате лобового столкновения машин

Еще двое пострадали в результате ДТП

ВОЛОГДА, 29 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате ДТП на трассе М-8 "Москва - Архангельск" в Верховажском районе Вологодской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 02:00 мск на 676-м километре трассы Москва - Архангельск в Верховажском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, управляя автомашиной Ford Focus, допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомашиной Nissan Almera. В результате погибли все, кто находились в Nissan: 27-летние водитель и его пассажирка, сидевшая на переднем сидении, а также мужчина и женщина, сидевшие сзади", - сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Водитель Ford и его пассажир, 26-летний мужчина, направлены на медицинское обследование. Характер полученными ими травм уточняется.

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РоссияВологодская область
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