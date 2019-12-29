СМИ: не менее девяти человек погибли при взрыве во время парада в Йемене

ТАСС, 29 декабря. Мощный взрыв произошел в воскресенье в ходе парада, проводившегося в йеменской провинции Эд-Далиа по случаю окончания военных курсов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По поступающим данным, в результате взрыва погибли не менее девяти человек, в том числе несколько подростков, присутствовавших на трибунах. Еще около 30 человек получили ранения. Местные медики предупредили, что число жертв может увеличиться, так как отдельные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Официальные власти обвинили сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в ракетном обстреле плаца во время проведения на нем церемонии выпуска курсантов военных курсов.

Комментариев со стороны мятежников по данному поводу не поступало.