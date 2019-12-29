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В горах на севере Свердловской области ведутся поиски двух туристов

В субботу они на снегоходах выдвинулись с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 км от города Карпинска, в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края

ТАСС, 29 декабря. Спасатели МЧС ведут поиски двух туристов, которые в субботу вечером выдвинулись на снегоходах в горы в районе города Карпинска Свердловской области и пропали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"В Карпинском городском округе ведутся поиски двоих туристов, которые вчера на снегоходах выдвинулись с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 км от города Карпинска, в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края и перестали выходить на связь", - сказали в пресс-службе.

К поиску туристов сразу приступили шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Дополнительно днем в воскресенье на их поиски из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с еще пятью спасателями.

Теги
РоссияСвердловская область
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