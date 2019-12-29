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Под Красноярском горит магазин с пиломатериалами

Площадь возгорания - 1,2 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в магазине с пиломатериалами в Емельяновском районе Красноярского края, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел в магазине с пиломатериалами на площади 1200 кв. м по рангу № 3 в Емельяновском районе в 18:55 (14:55 мск)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. К тушению привлечены 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 28 человек и девять единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
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