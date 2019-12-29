{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники МЧС в Татарстане спасли 40 рыбаков со льдины, на которой образовалась трещина

Рыбакам не потребовалась медицинская помощь

ТАСС, 29 декабря. Сотрудники МЧС в воскресенье спасли 40 рыбаков, оказавшихся в ледовой западне на реке Кама в Татарстане, из-за образовавшейся на льду промоины они не могли самостоятельно добраться до берега. Об этом сообщается в официальной группе ГУ МЧС по республике в соцсети "ВКонтакте".

"В 13:12 мск 29 декабря в ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от ЕДДС Лаишевского района поступило сообщение о том, что треснул лед на реке Кама около населенного пункта Атабаево Лаишевского района. На реке Кама образовалась промоина, в результате которой самостоятельно пройти к берегу не могут рыбаки. С применением судна на воздушной подушке 40 человек спасены и доставлены на берег", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасенные рыбаки в медицинской помощи не нуждаются. По данным ГУ МЧС по республике, в настоящее время на Куйбышевском водохранилище идет резкий подъем уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. В ведомстве предупредили, что выезд на мототехнике и выход на лед крайне опасен.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Под Тюменью загорелся торговый центр и офисы
Пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС