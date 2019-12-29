Сотрудники МЧС в Татарстане спасли 40 рыбаков со льдины, на которой образовалась трещина

ТАСС, 29 декабря. Сотрудники МЧС в воскресенье спасли 40 рыбаков, оказавшихся в ледовой западне на реке Кама в Татарстане, из-за образовавшейся на льду промоины они не могли самостоятельно добраться до берега. Об этом сообщается в официальной группе ГУ МЧС по республике в соцсети "ВКонтакте".

"В 13:12 мск 29 декабря в ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от ЕДДС Лаишевского района поступило сообщение о том, что треснул лед на реке Кама около населенного пункта Атабаево Лаишевского района. На реке Кама образовалась промоина, в результате которой самостоятельно пройти к берегу не могут рыбаки. С применением судна на воздушной подушке 40 человек спасены и доставлены на берег", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасенные рыбаки в медицинской помощи не нуждаются. По данным ГУ МЧС по республике, в настоящее время на Куйбышевском водохранилище идет резкий подъем уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. В ведомстве предупредили, что выезд на мототехнике и выход на лед крайне опасен.