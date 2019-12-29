Губернатор Нью-Йорка назвал нападение в доме раввина актом внутреннего терроризма

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк расценивают нападение с ножом на представителей еврейской общины в районе Монси (штат Нью-Йорк) как акт внутреннего терроризма. С таким заявлением губернатор Эндрю Куомо выступил в воскресенье перед журналистами после посещения дома, в котором была совершена атака. Выступление губернатора транслировал телеканал Fox News.

"Это пример массовой жестокости, спровоцированной ненавистью, - отметил Куомо. - Я считаю, что это акт внутреннего терроризма - нужно называть вещи своими именами". Губернатор подчеркнул, что пострадавшие до сих пор находятся в больнице, состояние некоторых из них, в том числе раввина, в доме которого произошло нападение, оценивается как критическое.

Полиция установила, что предполагаемым нападавшим был 37-летний житель штата Нью-Йорк Графтон Томас. Агентство Associated Press (АP) в свою очередь подчеркнуло, что подозреваемому в нападении, который был задержан накануне вечером, грозит обвинение в покушении на убийство пятерых человек, а также в попытке кражи со взломом. По данным АP, его удалось задержать благодаря тому, что один из очевидцев происшествия сообщил в полицию регистрационный номер автомобиля, на котором пытался скрыться нападавший.

В субботу вечером было совершено нападение с ножом на людей в доме хасидского раввина в Монси. В результате атаки, выпавшей на седьмой день иудейского праздника Ханука, пострадали пять человек. Район Монси расположен в черте города Рамапо в штате Нью-Йорк. В нем проживает большое число представителей еврейской общины.