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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

Суд начнет повторное слушание дела экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой

Нина Масляева признает вину и просит рассмотреть ее дело в особом порядке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник начнет повторное слушание уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

"Заседание по делу Масляевой пройдет в понедельник в Мещанском суде Москвы, начало слушаний в 11:00 мск", - сказала представитель суда.

Масляева признает вину и просит рассмотреть ее дело в особом порядке, который предусматривает упрощенный порядок судопроизводства без исследования доказательств.

Ее дело было выделено в отдельное производство из общего дела "Седьмой студии". Масляева заявляла, что "выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры Софья Апфельбаум была в курсе хищения".

Ранее Мещанский суд прекратил рассмотрение дела Масляевой и вернул его в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Генеральная прокуратура оспорила это решение в апелляционной инстанции, но жалоба была отклонена. Также Генеральной прокуратуре было отказано в проверке решения о возврате дела в президиуме Мосгорсуда. Генеральная прокуратура обратилась с жалобой в Верховный суд России, который обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу прокуратуры. Президиум Мосгорсуда в итоге вернул дело в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.

О деле "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Дело в отношении Серебренникова и других фигурантов рассматривается по существу в Мещанском суде. 19 декабря суд назначил по просьбе гособвинения повторную (третью) комплексную экспертизу по делу, отказав в исключении из него второй экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации "Платформы".

Теги
РоссияСитуация вокруг "Седьмой студии"
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