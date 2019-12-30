В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют шесть детских садов из-за сообщений с угрозами

ТАСС, 30 декабря. Сообщения об угрозе взрыва поступили в шесть детских садов Комсомольска-на-Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В понедельник утром сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах. На данный момент угрозы поступили в три детских сада города. Также сообщалось об эвакуации одного детского сада в Комсомольске-на-Амуре.

"На данный момент эвакуировано шесть детских садов в городе. Детей эвакуируют, отводят в соседние школы и социальные учреждения", - сказал представитель пресс-службы.

В Комсомольске-на-Амуре сейчас 22 градуса мороза, идет снег, дует ветер со скоростью 4-8 метров в секунду.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.