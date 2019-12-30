{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из семи детских садов Благовещенска эвакуируют детей из-за сообщений с угрозами взрыва

Оперативные службы уже проверили некоторые учреждения, их воспитанники возвращаются к занятиям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Эвакуация детей из семи дошкольных учреждений идет в Благовещенске в связи с поступившими угрозами о "минировании", сообщается в понедельник на странице администрации города в Instagram.

"В Благовещенске снова поступают сообщения о минировании. Сообщения соответствующего содержания поступили в ряд социальных учреждений города. В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города", - говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет о семи детских садах. На местах работают заместитель мэра города Юлия Рябинина, представители управления образования. По поручению мэра автобусы для обогрева направлены к детским садам.

"Оперативные службы работают, некоторые учреждения уже проверены. Их воспитанники возвращаются к занятиям", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы мэрии, в Благовещенске из-за угроз о "минировании" также идет эвакуация как минимум из одной больницы. Автобусы для обогрева предоставлены.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Еврейской автономной области эвакуируют шесть детских садов
Детей эвакуируют в рядом расположенные административные здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС