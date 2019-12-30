Из семи детских садов Благовещенска эвакуируют детей из-за сообщений с угрозами взрыва

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Эвакуация детей из семи дошкольных учреждений идет в Благовещенске в связи с поступившими угрозами о "минировании", сообщается в понедельник на странице администрации города в Instagram.

"В Благовещенске снова поступают сообщения о минировании. Сообщения соответствующего содержания поступили в ряд социальных учреждений города. В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города", - говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет о семи детских садах. На местах работают заместитель мэра города Юлия Рябинина, представители управления образования. По поручению мэра автобусы для обогрева направлены к детским садам.

"Оперативные службы работают, некоторые учреждения уже проверены. Их воспитанники возвращаются к занятиям", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы мэрии, в Благовещенске из-за угроз о "минировании" также идет эвакуация как минимум из одной больницы. Автобусы для обогрева предоставлены.