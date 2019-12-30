Три детских сада во Владивостоке эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. В понедельник утром воспитанников и персонал трех детских садов во Владивостоке эвакуировали в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

В понедельник в городах Дальнего Востока началась волна эвакуаций детских садов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Была нарушена работа дошкольных образовательных учреждений Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Биробиджана.

"Сегодня утром три детских сада Владивостока получили сообщения о минировании. Сразу были вызваны оперативные службы, воспитанники и сотрудники учреждений были эвакуированы на время проверки. Проверка прошла очень оперативно, информация о взрывных устройствах не подтвердилась. Детсады уже возобновили работу", - сообщил представитель мэрии.

С утра во Владивостоке идет сильный снегопад, температура воздуха в городе около нуля градусов.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока несколько раз проводилась из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы не подтвердились. В понедельник сообщения поступили в почти 50 детсадов.