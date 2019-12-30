Пожар на территории строящейся котельной на Сахалине потушен

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории строящейся котельной в селе Восток Поронайского района на Сахалине, его площадь составила 350 кв. метров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Возгорание локализовано в 10:53 (02:53 мск) на площади 350 кв. метров. В 13:20 (05:20 мск) - ликвидация открытого горения, а в 14:00 (06:00 мск) - полная ликвидация", - сказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, группировка сил была увеличена до 40 человек и 10 единиц техники.

Пожар произошел в понедельник утром. Горели резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров. Причины возгорания пока неизвестны. Теплоснабжение села Восток не нарушено.

В новость была внесена правка (6:40 мск) - уточняются временные интервалы в цитате.