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Не менее 15 тыс. туристов были заблокированы на трассе в Китае из-за снегопада

Полиции и экстренным службам удалось эвакуировать людей в Харбин

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 тыс. туристов были заблокированы на трассе в северо-восточной провинции Хэйлунцзян из-за сильного снегопада. Как сообщило в понедельник Транспортное радио провинции Хэйлунцзян, к настоящему времени полиции и экстренным службам удалось расчисть дорогу и эвакуировать людей в Харбин.

Инцидент произошел в воскресенье после обеда: около 300 автобусов и 320 легковых машин с возвращавшимися из горнолыжного курорта Ябули в Харбин туристами были заблокированы на въезде на трассу. Местные власти направили туда несколько десятков снегоуборочных машин и 90 сотрудников полиции.

Прибывшие на место полицейские установили, что в одном из заблокированных автомобилей находился и кинорежиссер Чжан Имоу со своей супругой Чэнь Тин и тремя детьми. Он возвращался со съемок своей новой шпионской кинокартины "На краю" (Impasse), которая должна выйти на экраны в 2020 году.

Транспортная полиция организовала расчистку трассы, а также разбила заблокированные транспортные средства на 13 групп, которые под конвоем полицейских машин выдвинулись в Харбин. Как указывается в сообщении, все туристы прибыли в пункт назначения вечером воскресенья. Чжан Имоу поблагодарил полицейских за оказанную помощь и сделал с ними несколько фотографий на память.

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