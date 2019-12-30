В Новосибирске осудили межрегиональную группу наркоторговцев

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Межрегиональная группа наркоторговцев, при задержании которой изъяли около 260 кг наркотиков, приговорена к срокам до 16 лет лишения свободы, приговор вступил в силу, сообщается в понедельник на сайте МВД Новосибирской области.

"Вступил в законную силу приговор Новосибирского областного суда в отношении 5 членов межрегиональной организованной группы. В отношении троих участников судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении

Остальные участники группы приговорены к срокам от 10 до 16 лет.

Пятерых организаторов производства и продажи синтетических наркотиков и психотропных веществ во Владивостоке, Омске, Южно-Сахалинске, в Московской и Новосибирской областях задержали в марте 2017 года сотрудники МВД и ФСБ, было изъято почти 260 кг запрещенных веществ.