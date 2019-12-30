Пункт временного размещения открыт в гостинице под Псковом, где автобус съехал в кювет

ПСКОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области открыли пункт временного размещения на базе гостиницы под Псковом, где рейсовый автобус с 50 пассажирами съехал в кювет, сообщила в понедельник ТАСС председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

"Всех отвезли в отель "Балт-Хаус", там наши бригады скорой помощи дежурят, потому что оттуда поступают обращения. Если надо будет, будут людей отвозить для диагностики [в медучреждения]", - сказала собеседница агентства.

Глава Псковского района Наталья Федорова также подтвердила ТАСС, что на базе гостиницы открыт пункт временного размещения. "Мы занимаемся размещением людей сейчас", - сказала она.

По данным УМВД РФ по Псковской области, ДТП произошло сегодня в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Подборовье. Автобус двигался по маршруту Минск - Санкт-Петербург. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", согласно датчикам автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное.