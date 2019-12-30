{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

Еще семерых доставили в больницу

МАГАС, 30 декабря. /ТАСС/. Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.

"Ночью произошел конфликт между представителями двух тейпов (родов), была перестрелка, в результате которой погиб один молодой человек. Также были и пострадавшие, они доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. На месте работают компетентные органы, причины и обстоятельства выясняются", - сообщили ТАСС в мэрии Сунжи.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в больницу доставили семь человек. "Из них трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии и четверо находятся в травматологическом отделении. Все пострадавшие поступили в медучреждение с огнестрельными ранениями в разные части тела, четверо из них уже прооперированы", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
Более 40 тыс. человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске
Авария произошла в поселке Новосветловский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС