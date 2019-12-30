Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

МАГАС, 30 декабря. /ТАСС/. Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.

"Ночью произошел конфликт между представителями двух тейпов (родов), была перестрелка, в результате которой погиб один молодой человек. Также были и пострадавшие, они доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. На месте работают компетентные органы, причины и обстоятельства выясняются", - сообщили ТАСС в мэрии Сунжи.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в больницу доставили семь человек. "Из них трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии и четверо находятся в травматологическом отделении. Все пострадавшие поступили в медучреждение с огнестрельными ранениями в разные части тела, четверо из них уже прооперированы", - сказали в пресс-службе.