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В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве мужчины

По предварительной версии следствия, в результате спора за родовые башни произошла перестрелка

МАГАС, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки, в результате которой погиб местный житель и были ранены шесть человек. Также правоохранителями задержан предполагаемый убийца, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Ранее сообщалось, что представители двух тейпов [родов] в результате возникшего конфликта устроили перестрелку, в ходе которой погиб один человек. Также в местную больницу доставили шесть человек с огнестрельными ранениями.

"Возбуждено уголовное дело по факту перестрелки, которая произошла в ночь на понедельник в Сунже между представителями двух тейпов, в результате которой огнестрельные ранения различной степени тяжести получили семь человек в возрасте от 30 до 43 лет, один из которых скончался. По подозрению в совершении убийства 43-летнего жителя республики в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 36-летний житель Сунжи", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, перестрелка произошла из-за спора за родовые башни. "По предварительной информации, конфликт произошел на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района республики", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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