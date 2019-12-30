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В Югре 11 человек пострадали при ДТП с автобусом

По предварительной информации, погибших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Десять человек и водитель автобуса получили травмы в ДТП на 18-м километре трассы Лянтор - Нижнесортымский в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

"ДТП произошло на 18-м километре трассы Лянтор - Нижнесортымский. По предварительной информации, водитель, который перевозил рабочих с месторождения, наехал на впереди него идущий грузовой автомобиль с прицепом. Всего 11 пострадавших - 10 пассажиров и водитель. Двое находятся в тяжелом состоянии. Точных данных пока нет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС уточнили, что ЧП произошло в Сургутском районе. На месте работают медики, по предварительным данным, погибших нет.

В новость внесены изменения (17:08 мск) - добавлена информация о пострадавших.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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