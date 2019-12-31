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В Москве произошел пожар на складе с газовыми баллонами

Площадь возгорания составила 300 кв. м

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили склад газовых баллонов, загоревшийся на площади 300 квадратных метров на юге Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Москве.

"В 04:43 поступила заявка на загорание по адресу: улица Подольских Курсантов, 28. Загорание в металлическом ангаре. В 05:27 произошло обрушение кровли. Внутри находятся газовые баллоны, личный состав работает с соблюдением требований охраны труда. Угроза перехода на соседние складские здания снята. В 05:50 пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - рассказали в пресс-службе, добавив, что в 06:08 пожар был потушен.

Во время пожара в ангаре слышались хлопки, вероятно, газовых баллонов. В соседнем складе, предположительно, находились горюче-смазочные материалы.

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