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Медицинскую помощь после аварии с автобусом под Тулой оказали 13 пассажирам

Среди них один ребенок

ТУЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Медицинскую помощь оказали 13 пассажирам автобуса Москва - Новомосковск, который вечером в понедельник опрокинулся на трассе в Тульской области, ранее полиция приводила данные о восьми пострадавших. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе один ребенок. Следователи проводят процессуальную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится на сайте.

Авария с автобусом King Long произошла на трассе вблизи города Новомосковска около 20:45 мск 30 декабря. Сообщалось, что легкие травмы получили восемь человек, в том числе 12-летний ребенок. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Тульской области, перевозка пассажиров по маршруту Москва - Новомосковск осуществлялась на легальных основаниях. В пресс-службе ГИБДД РФ отметили, что на проезжей части дороги была наледь, что могло способствовать совершению ДТП.

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РоссияТульская область
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