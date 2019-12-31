Власти Греции заявили, что делают все для освобождения похищенных с танкера моряков

АФИНЫ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Греции принимают все меры для освобождения восьмерых членов экипажа, похищенных с греческого танкера Happy Lady у берегов Камеруна. Об этом заявил во вторник министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис в Facebook.

"В эти часы мы все думаем о наших моряках, которых незаконно удерживают, а также об их семьях. Мы заверяем, что делаем все возможное, чтобы освободить их и вернуть домой", - подчеркнул министр.

Глава ведомства поручил профильным управлениям министерства внимательно отслеживать ситуацию в сотрудничестве с МИД и компанией, управляющей судном. Танкер принадлежит компании East Med и перевозил горючее. На судне не было вооруженной охраны.

Во вторник рано утром неизвестные напали на танкер Happy Lady под греческим флагом, который пришвартовался в двух морских милях от камерунского порта Лимбе. Пираты, угрожая оружием, похитили восьмерых из 22 членов экипажа. Среди похищенных пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. В результате нападения один из членов экипажа был ранен, он госпитализирован.