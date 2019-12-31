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В центре Ростова-на-Дону произошел дорожный конфликт со стрельбой

По предварительной информации, неизвестные стреляли из травматического пистолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 декабря. /ТАСС/. Полиция устанавливает участников дорожного конфликта, которые, предположительно, применили травматическое оружие в Ростове-на-Дону. Об этом в вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"В ходе дорожного конфликта неизвестные применили, по предварительной информации, травматический пистолет. Сейчас принимаются все меры по установлению и задержанию причастных лиц", - рассказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, инцидент произошел утром во вторник в центре Ростова-на-Дону.

Теги
РоссияРостовская область
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