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Полиция ищет двоих мужчин, несколько раз ранивших ножом пассажира автобуса в Москве

Инцидент произошел 28 декабря

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут розыск двоих мужчин, которые 28 декабря нанесли несколько ножевых ранений пассажиру рейсового автобуса в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В субботу в полицию поступило сообщение от пассажирки автобуса о драке в районе Коммунарка в Новой Москве. Установлено, что в ходе движения транспортного средства между тремя мужчинами, ехавшими в нем, вспыхнула драка. В ходе нее один из участников конфликта нанес оппоненту несколько ножевых ранений и скрылся вместе с сообщником. Пострадавший госпитализирован", - сказали в полиции, отметив, что по факту случившегося начата доследственная проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что правонарушители, предположительно, являются выходцами из стран ближнего зарубежья.

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Россия
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