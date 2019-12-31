В Саратовской области опрокинулся микроавтобус

САРАТОВ, 31 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус опрокинулся во время движения на трассе в Балашовском районе Саратовской области, пострадали два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, около 17:20 (местного времени) мужчина, управляя микроавтобусом "Mercedes-Benz", в пути следования не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе находились 11 человек. ДТП произошло на 579-м километре трассы Р22 "Каспий".