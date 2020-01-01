На центральной площади Владивостока сгорел символ 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Символ года загорелся в новогоднюю ночь на центральной площади Владивостока. Обстоятельства происшествия выясняет подрядчик, собственностью которого и является праздничная конструкция "Мышь на сыре", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Подожгли ее или вандалы постарались - мы пока не знаем. Подрядчик выясняет и будет принимать какое-то решение", - разъяснили ТАСС в пресс-службе.

Композиция за две недели пострадала по вине человека уже второй раз. В середине декабря светодиодную конструкцию стоимостью 677 тыс. рублей сбил автомобилист, который решил покататься по главной площади Владивостока. По информации ГИБДД, нарушитель был задержан, проводится административное расследование, по окончанию которого материал будет передан в суд.

Сбитая конструкция восстановлению не подлежала, и подрядчик изготовил новую фигуру символа 2020 года. Старую конструкцию с площади не стали убирать - до окончания разбирательств.