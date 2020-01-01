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Полиция возбудила дело после поножовщины в Новой Москве

В результате инцидента один человек получил ножевые ранения

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту поножовщины в Новой Москве, в ходе которой мужчина получил множественные ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - сказали в главке.

31 декабря в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении, причиненном гражданину в поселении Сосенское, поселке Коммунарка на улице Фитаревская, дом 13. Полицейские, прибыв на место, обнаружили в автобусе мужчину, который бригадой скорой помощи был доставлен в больницу и помещен в реанимационное отделение с множественными проникающими колото-резаными ранениями живота, непроникающими колото-резаными ранениями спины, подмышечной области и груди.

Ранее в столичной полиции сообщали, что драка произошла между тремя мужчинами в автобусе. Один из них нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту. После этого двое участников скрылись, пострадавший госпитализирован.

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