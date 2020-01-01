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Источник: в Ингушетии прошли обыски в рамках расследования нападения на пост ДПС

Обыски прошли по месту жительства двух злоумышленников, а также в Центре культурного развития Магаса, в котором один из них работал охранником

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в ночь на 1 января провели обыски в домах двоих напавших на пост ДПС в Магасе, а также в Центре культурного развития города, где один из них работал охранником. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

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"Сотрудники следственного управления СК РФ по Ингушетии совместно с Центром по противодействию экстремизму и полицейскими региона провели ночью обыски в Центре культурного развития в Магасе, поскольку один из злоумышленников работал там охранником, и в домах нападавших", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, второй нападавший является сыном директора Центра культурного развития.

Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря. 

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