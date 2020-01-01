Источник: в Ингушетии прошли обыски в рамках расследования нападения на пост ДПС

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в ночь на 1 января провели обыски в домах двоих напавших на пост ДПС в Магасе, а также в Центре культурного развития города, где один из них работал охранником. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.