Источник: в Ингушетии прошли обыски в рамках расследования нападения на пост ДПС

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в ночь на 1 января провели обыски в домах двоих напавших на пост ДПС в Магасе, а также в Центре культурного развития города, где один из них работал охранником. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
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"Сотрудники следственного управления СК РФ по Ингушетии совместно с Центром по противодействию экстремизму и полицейскими региона провели ночью обыски в Центре культурного развития в Магасе, поскольку один из злоумышленников работал там охранником, и в домах нападавших", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, второй нападавший является сыном директора Центра культурного развития.
Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря.