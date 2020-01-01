{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

В ЮАР при нападениях в новогоднюю ночь убиты два человека

Еще 17 человек получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 1 января. /ТАСС/. Два человека были застрелены в ресторане в пригороде Йоханнесбурга Мелвилл из проезжавшей легковой машины в первые часы нового 2020 года. Об этом сообщила в среду южноафриканская телекомпания eNCA.

Еще шесть человек, находившиеся в ресторане, получили ранения, отметила полиция провинции Гаутенг на севере ЮАР. Сейчас ведется поиск преступников. Все убитые - женщины. Согласно рассказам очевидцев, причиной стрельбы могла стать произошедшая в ресторане незадолго до этого драка между четырьмя мужчинами. Один из пострадавших пригрозил, что скоро вернется и отомстит, отметила телекомпания.

Еще 11 человек получили огнестрельные ранения при встрече Нового года на центральной площади Ньютауна - пригорода Йоханнесбурга. Как сообщила полиция, стрельба велась с моста по собравшимся на праздник в зоне для важных персон. Пока никто не задержан.

Теги
ЮАРНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Полицейские нашли девочку, которую пыталась похитить женщина на северо-востоке Москвы
Как сообщили в ГУ МВД по Москве, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС