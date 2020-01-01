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Четыре человека пострадали в результате автоаварии на Шипиловской улице в Москве

Как сообщили в столичном ГИБДД, произошло столкновение двух легковых автомобилей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Автоавария произошла на Шипиловской улице на юге Москвы, в результате четыре человека получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГИБДД.

"Сегодня на улице Шипиловская в районе дома 44 произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека. В настоящее время по улице Шипиловская в сторону улицы Мусы Джалиля движение затруднено",- сообщили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства ЧП.

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