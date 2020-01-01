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В Волгоградской области иномарка насмерть сбила супругов

Их 12-летний ребенок госпитализирован

ВОЛГОГРАД, 1 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил насмерть супругов, переходивших дорогу в неположенном месте в Средеахтубинском районе Волгоградской области. Их 12-летний ребенок госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по области.

"Автомобилем Volkswagen Polo сбита семья, переходившая вечером дорогу в районе поселка Горпитомник Средеахтубинского района. 32-летняя женщина погибла на месте аварии, ее 34-летний муж скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. 12-летний сын госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что семья перебегала дорогу в 800 метрах от оборудованного пешеходного перехода. "Установлено, что водитель был трезв. По его словам, его ослепила встречная машина", - добавили в пресс-службе.

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Волгоградская область
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